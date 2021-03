Condena la violación

Poner nombre a la cultura de la violación es el primer paso para erradicarla. Somos demasiadas personas las que no señalamos la cultura de la violación que nos rodea, o que no la cuestionamos. Todas y todos tenemos un rol en transformar esta cultura y cada día tenemos la oportunidad de cuestionar comentarios o bromas sexistas; de señalar que cuando una mujer dice “no” quiere decir “no”, e intervenir cuando un hombre acosa a una mujer sea en el transporte o en espacios públicos.

Las leyes discriminatorias, la impunidad de los perpetradores, la escasez de los servicios especializados para apoyar a las víctimas y la tolerancia social que prevalece en nuestra sociedad fomentan esta cultura de la violación. Cuando no intervenimos en casos de acoso sexual callejero o cuando culpamos a la victima porque “se encontraba bajo los efectos del alcohol” o no le creemos porque “aceptó una invitación y luego le dijo que no”, nos convertimos en parte de una cultura que fomenta esta pandemia global.

