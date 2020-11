Conclusiones de la jornada del Día de Acción de Gracias

Houston ganó su segundo juego consecutivo, pero también tuvo un famélico promedio de 3.3 yardas por acarreo luego de terminar con apenas 2.9 yardas por acarreo la semana pasada frente a los New England Patriots , eso ha colocado presión extra sobre Deshaun Watson , quien no todas las semanas tendrá las mismas facilidades para lanzar que contra Detroit . — Erick Cervantes Roon

Estas son las conclusiones que dejaron los duelos Houston Texans vs. Detroit Lions y Washington vs. Dallas Cowboys :

