ConCiencia patriótica y el sueño panameño

Uno no escoge dónde nace, pero escoge cómo vivir. Escojamos ser incluyentes y sigamos creando una sociedad que invierte en ciencia para que los jóvenes brillantes que están haciendo doctorados de investigación en los mejores institutos del mundo como Xenia de Gracia, de Los Santos; María Gabriela Castrellón, de Veraguas, y Bella Almillátegui, de Chiriquí, regresen a Panamá. Ese talento debe seguir circulando para generar el conocimiento que demanda el desarrollo equitativo y sostenible en nuestro país. Si luego de la pandemia no somos más incluyentes y más patrióticos, entonces no hemos aprendido nada.

Muchos ignoran que fue Abraham Lincoln quien creó las National Academy of Sciences. Nuestra versión, la Senacyt, fue fundada por el doctor Ceferino Sánchez, quien -al igual que el doctor Mahabir Gupta (q.e.p.d.), la doctora María Heller y el doctor Néstor Sosa – no nació en Panamá. Todos ellos escogieron ser panameños y han hecho una enorme contribución a la educación en ciencias y a la salud.

Rather, en su libro del 2017, también se refiere a la importancia de la ciencia como una manera de hacer patria. Debemos entender que la ciencia no es una materia como biología o química o física, sino la manera de razonar que sirve de base al pensamiento crítico, tan indispensable en cualquier profesión como en el ámbito personal.

El galardonado periodista Dan Rather, en su libro Lo que nos une, coincide con Julio y hace énfasis en la diferencia entre patriotismo y nacionalismo. El patriotismo, dice, “aunque es profundamente personal, es un diálogo con tus conciudadanos y con un mundo más amplio, que no sólo trata sobre lo que amas de tu país, sino también sobre cómo puede mejorarse”.

Julio nos habló de dos tipos de identidad distintos: “la incluyente, que acepta nuevas ideas que quieren mejorar el país, y la excluyente, que no acepta nuevos miembros ni quiere cambiar. La excluyente nace del miedo a convivir con lo que no es familiar, mientras la incluyente nace de la confianza de que los logros anteriores auguran logros futuros”.

You May Also Like