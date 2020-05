Conchita desvela el gran problema que tuvo durante el embarazo y tras dar a luz

Ver esta publicación en Instagram

El verano del 2018 me lo pasé en un hospital. Muchos de los bebés que salen en este vídeo vinieron a esta mundo ya luchando, bebés que nacieron con cinco meses y medio…seis, siete. Todos salieron adelante. En aquella habitación de neonatos conocí a un puñado precioso de personas que jamás voy a olvidar. A unos padres increíbles que lucharon todo lo posible para que sus niños salieran adelante, a unos bebés de los que me encariñé después de verlos días y días y días luchar por recuperarse y poder crecer sanos. Médicos, enfermeros, auxiliares, celadores……ese sentimiento de agradecimiento que tenemos ahora con los médicos lo siento yo desde hace mucho tiempo ya, y sé con certeza que jamás se me va a olvidar. Gracias a todos los padres que me mandaron los vídeos, es emocionante ver lo bien que están ahora todos. Con lo que nos costó salir de aquella habitación . 💪💪💪💪 Y gracias a todos los amigos que me mandaron vídeos de sus niños. Tengo mucha suerte de estar rodeada de gente bonita. Ojalá os guste a todos y podamos olvidar por unos minutos todo lo que está pasando. Ahora escucho el estribillo y echo de menos todo eso que no podemos ver ni tocar. Que no se nos olvide nunca todo lo bonito que hay ahí afuera!!!!!!!!! Gracias a @pablocebrian porque todo lo que tocas se vuelve más bonito. 💚 Gracias a Amparo por el lettering en tiempo récord, eres muy top!!💚💚Suerte la mía de haberte conocido! @livingwithfelipe Gracias a Francis Hernández y Pablo por ese arreglo tan bonito de cuerda y a todos los músicos que han hecho que el tema suene enorme. A Arturo Solar por aquella noche grabando las cuerdas en Eastwest, gracias. A Chilo, que además acaba de tener un bebé hoy mismo! 💚 A @patriciadlucas por acompañarme en este viaje y hacerlo más fácil y más bonito. Y a @altafonte_spain por cuidar de mi trabajo con tanto cariño. Espero que os guste, os leo por aquí! Un abrazo enorme!!!! Pichón! Esto va por ti! Y por todos tus vecinos en aquella habitación de neonatos. Lo hicimos!! Te quiero todo el rato 💚 Ya lo tenéis disponible en YouTube y en todas las Plataformas digitales. Un día menos 💪💪Un abrazo!!!! #elviaje

