Concentración

6. Aumentar la proporción de la sustancia disuelta en el disolvente. En esto se ha concentrado la población. Esta acepción nos tocó a los de a pie. Todos hemos tratado de ver cómo le extraemos a un hueso de pata todo el jugo para que la sopa no esté tan aguada y no sea solo aguachirle con dos pedacitos de tubérculo y una zanahoria.

4. Recluir a los componentes de un equipo deportivo antes de competir. Si lo pensamos bien, el presidente y su equipo han tenido un año para prepararse. En combatir el virus no, en hacer hospitales tampoco, en paliar la crisis y el desastre económico…Nopi. Miedo me da pensar en qué disciplina política se han estado preparando como atletas de élite.

3. Reunir bajo un solo dominio la propiedad de diversas parcelas. Hum, esta acepción tiene que ver con propiedades, y no les digo yo a ustedes que con la crisis que se nos viene encima muchos de ellos, que llevan cobrando su sueldo íntegro y todas las dietas, prebendas y canonjías, no aprovechen la debacle para concentrar en sus garras propiedades y bienes inmuebles vendidos a precio de saldo por los que, ahogados en deudas y sin posibilidad de medrar con el bono de la miseria, tienen que desprenderse de sus bienes por dos guayabas.

You May Also Like