Conato dice que se levantó de la mesa porque el diálogo de la CSS no es incluyente ni equitativo

La mesa plenaria del diálogo se reunió ayer por 6 horas pero no pudo ponerse de acuerdo para definir la palabra consenso que se utilizará para las decisiones futuras que se adopten sobre el tema de la CSS. Sólo el debate de este tema en particular absorbió todo el tiempo de la reunión sin lograr un acuerdo.

“Dicho Informe, presentado a la Junta Directiva de la CSS y al Ministerio de Economía y Finanzas, carece de validez porque fue realizado con datos no auditados por la Contraloría General de la República y porque no revela las causas de la crisis actual del programa de Pensiones, que tiene su raíz en la Ley 51 de 2005, que creó el subsistema mixto y de cuentas individuales, en detrimento del subsistema solidario de pensiones, que eliminó a los nuevos cotizantes a partir del año 2008”.

