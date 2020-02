Con un sólido Liverpool inician los octavos de la Champions

El PSG llegará al encuentro con el local Dortmund bajo una enorme presión luego de ser eliminado en esta fase en los últimos tres años y nunca haber llegado a los cuartos de final desde su única actuación en semifinales, en 1995. Con Mbappé y Neymar _incluso no al 100%_ y un sólido grupo de suplentes conformado por los argentinos Ángel Di María y Mauro Icardi y el uruguayo Edinson Cavani, el PSG cuenta con el arsenal necesario para desmantelar cualquier defensiva. En particular la del Dortmund, que ha sido floja esta temporada.

You May Also Like