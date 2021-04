con un máximo de 30 asistentes y ausencias destacadas

Según The Times, tampoco irán al funeral la princesa Alejandra ni el resto de primos de la monarca. Todo apunta a que tanto los duques de Kent como los de Gloucestes seguirán la ceremonia a través de la televisión . Otro gran ausente será el primer ministro británico, Boris Johnson. El político ha explicado que prefiere no acudir a la ceremonia para ceder su lugar a otros miembros de la familia .

Hasta ahora, han confirmado su asistencia a la ceremonia, además de Isabel II, sus cuatro hijos : el príncipe Carlos, la princesa Ana, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo, que acudirán acompañados de sus respectivas parejas. También acudirán los ocho nietos del duque, aunque no se sabe si irán acompañados o no.

Uno de los interrogantes con respecto al evento es quiénes asistirán, pues dadas las circunstancias sanitarias no se podrá celebrar una ceremonia multitudinaria. Solo treinta personas podrán rendir un último tributo al duque, cuyo féretro no estará expuesto al público.

