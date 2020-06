“Con todos mis respetos, es un fantasma”

“Me dijo que cómo había sido capaz de sentarme en un plató con él (…) me puso de vuelta y media y a partir de ahí desapareció (…) y bloqueó a Alejandro, a Javián y a mí “, ha declarado dejando claro que “él explica la verdad y no se corta, es un fantasma a no poder más”.

Casademunt desvela que todo se originó cuando su otro compañero, Javián, quiso visitar a su amigo en Londres. Cuando llegó, se encontró con que Camus no le permitió ni acercarse a su presunto trabajo ni tampoco a su hogar , llegando a pagar por un hotel para que su compañero no viese su casa.

