Con todos los grandes vivos, la Eurocopa comienza su fase decisiva

En el ‘grupo de la muerte’, los campeones del mundo franceses destacaron contra Alemania (1-0), antes de sufrir ante Hungría (1-1) y ante los vigentes campeones portugueses (2-2). Finalmente no hubo ningún gigante derribado en este grupo, en el que sólo Hungría no selló el pase a octavos pese a su digna Eurocopa.

