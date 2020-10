“Con todo mi corazón”: Lorenzo Méndez sigue amando a Chiquis Rivera a pesar del divorcio, la orden de restricción y el beso con Mr. Tempo

“No fui infiel, jamás en la vida y él lo sabe, Lorenzo lo sabe y sabe las razones de nuestra separación. Por respeto a su madre, su hija y a Lorenzo no he hablado de los detalles”, comentó Chiquis en declaraciones obtenidas por el programa Suelta la Sopa.

“ Es una gran mujer, me hizo muy feliz, y jamás podría hablar mal de alguien me hizo feliz. Soy un caballero y siempre hay que respetar a una mujer, a una dama”, concluyó.

Resaltó que no ha leído la demanda de divorcio, por lo que no sabe por qué recibió una orden de restricción de parte de su aún esposa.

“Hay cositas que realmente no estaban enganchando, no sé. Aquí lo importante cuando estás con una pareja es hacerla feliz, pero si la felicidad no nos encontró juntos, que nos encuentre aparte y le deseo lo mejor”, dijo ante el cuestionamiento de Andrea Escalona.

