“Con su acción quiere intimidar”

Corría el minuto 39. El conjunto culé iba perdiendo 1-0 desde hacía 8 minutos, cuando se detuvo el juego. Messi, en una buena muestra de su desesperación, dio una patada al balón, que no dio por poco a Hernández Hernández . Este no lo dejó pasar, y aunque amagó con sacarle la roja, al final le mostró tarjeta amarilla , segunda que ve el argentino en lo que va de Liga.

