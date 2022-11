¿Con qué frecuencia debes lavarte el cabello?

La mayoría de los champús en seco se consideran seguros para el cabello, pero no confíes en ellos a menudo, dijo Rossi. “Si tienes el pelo muy graso, es bueno en un momento dado. Pero hay que lavarlo. No quieres que se acumule en el cuero cabelludo”.

Si sueles sudar por hacer ejercicio, no es necesario que te laves el pelo con champú cada vez, a no ser que haya un crecimiento excesivo de bacterias o que el pelo o el cuero cabelludo empiecen a oler, dijo Rossi. Puedes lavarlo solo con agua, si quieres.

“Algunas personas creen que tienen que lavarse el pelo todos los días o se les va a poner muy graso”, dice el Dr. Anthony Rossi, dermatólogo adjunto del Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nueva York y miembro de la Academia Estadounidense de Dermatología. “Si se dan una oportunidad, puede que vean que en realidad no tienen ese cuero cabelludo o pelo graso. Y, por otro lado, puede que no toleren esperar demasiado tiempo o lavarlo con poca frecuencia porque sienten que su cuero cabelludo se vuelve muy graso”.

You May Also Like