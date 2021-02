Con Panamá no te metas ‘más nunca’… Bettina dice que Michetti quería ser viral

Chucho Barrios: “No sabía que yo era parte de 90% de la pobreza extrema. Le he visto 3 o 4 videos y un SÚPER TALENTO el señor @marcomichettioficial pero aquí nos regalo una lección para los creadores de contenido… Cuando graban, revisen su material y pregúntense si hieren, golpean sin sentido a alguien o si cruzan del humor al irrespeto. Siempre se saca algo bueno de lo malo… APRENDAN LO QUE NO SE DEBE HACER”.

Gabo Novoa: Debe ser que @frobinsonpty no lo quiso pasar por la parrilla y quedó resentido. Ahh, y que carajo con su cara no tiene forma de nada. Ay, ¿como desvío esto?”.

La cascarosa dice que al final es lo que estamos haciendo, porque lo mencionamos, lo publicamos, etc. “Más fama le damos a un tipo que se nota que no tiene nada en la cabeza. Es mi opinión”, dijo.

Agregó que: “Más nunca hables de tu país, Venezuela, si estás en un país tan miserable, tan condenado a la pobreza y con tanta delincuencia como Panamá, ya lo sabes, chusma no te equivoques, no quiero errores”, finalizó.

¡Con Panamá no, jamás! El que toca aquí toca cara papá. El diseñador venezolano Marco Michetti arremetió contra los panameños porque según él, no hay que ser un migrante venezolano que se va del país a hablar peste, “que este es un país de gente pobre, chusma y fracasada y muchos menos si te fuiste para Panamá, mi amor, sino pregúntale a la diputada Zulay Rodríguez, que es diputada de un país, donde cada año sube 3% la pobreza extrema y el 90% por ciento de la población vive en la miseria”, destacó en un video.

You May Also Like