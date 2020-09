Con optimismo reabren los restaurantes y las tiendas en Panamá

“Les puedo asegurar que el virus no se transmite por la comida y que si hay un sector que tiene muy claro todos los controles de bioseguridad somos nosotros. Así que los invito a que vayan al restaurante de su preferencia. No solamente estarán ayudando a los restaurantes sino también a los productores del campo, porque le compramos todo a ellos”, añadió De Obaldía.

Representantes de los sectores de restauración y de los centros comerciales dijeron a Efe que se espera que entre el 70 % y 60 % de estos negocios abran sus puertas desde este lunes, respectivamente, mientras que el resto no lo hará porque está negociando alquilares, adecuando los locales o no ha conseguido financiación.

