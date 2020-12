Con ‘medio’ equipo, Los Angeles Lakers venció a LA Clippers

Sin elementos como LeBron James, Anthony Davis, Marc Gasol o Kentavious Caldwell-Pope, Los Angeles Lakers se llevaron la victoria 87-81 en el primer juego de pretemporada ante el rival de ciudad, LA Clippers.

James y AD Davis estuvieron alentando desde la banca a sus compañeros durante todo momento. Lakers empleó solamente a 9 jugadores en la rotación de esta noche, mientras que Clippers uso prácticamente a todo su equipo, 18 jugadores incluidos Kawhi Leonard y Paul George.

Desde antes del partido, el coach Frank Vogel dijo que el resultado no era lo importante en un juego como estos, pero sin duda causó alegría en el grupo arrancar con el pie derecho, más cuando se observó por primera vez a algunos de sus nuevos fichajes en el uniforme de Lakers. Montrezl Harrell, Dennis Schroder y Wesley Matthews debutaron con los angelinos.

El joven de 20 años de edad, Talen Horton-Tucker (THT), quien fue seleccionado por Lakers en el Draft de 2019, pasó la campaña pasada entre los South Bay Lakers en la G League y el primer equipo angelino. Este año, está de regreso y mostró buenas cosas en el primer juego de pretemporada. ‘THT’ jugó 37 minutos, fue el máximo anotador de la noche con 19 puntos y tuvo 9 rebotes y 4 asistencias.

“THT se vio muy bien, buen inicio con 19-9, aún le falta fortalecer sus piernas, pero es difícil jugar tantos minutos después de tener un campamento de entrenamiento tan corto y verse bien como lo hicieron él y (Kyle) Kuzma, crédito a ellos”, dijo el coach Frank Vogel después del partido.

Kyle Kuzma contribuyó con 18 puntos en 38 minutos, sobretodo canastas puntuales en la recta final del encuentro, que garantizaron el triunfo de los vigentes campeones.

“Se sintió que la vida regresó un poco más apegado a la normalidad, contrario a la burbuja, el hecho de poder jugar aquí en Staples Center, tener la práctica de tiros en la mañana, regresar a casa a tomar una siesta y luego el juego, aunque claro es extraño jugar en una arena vacía”, compartió Kuzma.

Montrezl Harrell jugó por primera vez como elemento de Lakers, ante su ex equipo Clippers. Los dos mejores sextos hombres de la temporada pasada, Harrell y Dennis Schroder, ahora forman parte de los púrpura y oro.

“Algunas emociones, pero nada significativo. Venía con la mentalidad de que esta es la realidad ahora, ir a otro vestidor. Saludé a mis ex compañeros antes y después del juego, sobre todo platiqué con Lou (Williams) y Patrick (Beverly) porque nos hemos conocido durante toda mi carrera. Ahora estoy con Lakers, es mi trabajo y me enfoco en eso”, dijo Harrell quien terminó con doble-doble en su primer juego con Lakers, 13 puntos y 12 rebotes.

