Con Lula se salva el Amazonas

Para la izquierda latinoamericana, gobernada por la izquierda más o menos radicalizada, con la excepción de Ecuador, las ideas de Lula y su imagen al frente del país más importante del Continente supone, al menos en teoría, un refuerzo. Siempre podrán contar más con su comprensión y en algún caso algo de apoyo que con la beligerancia que les planteaba Bolsonaro. Pero el Lula actual no es el activista de la revolución portuguesa –cuando tuve el honor de conocerle y entrevistarle-, ha aprendido mucho, ha descubierto el pragmatismo que equilibra el fanatismo y se ha familiarizado con la política en su dimensión mundial. Quienes le conocen bien saben que no es el mismo.

La victoria de Luiz Ignacio ‘Lula’ Da Silva, no aplastante, pero sí importante , en las elecciones celebradas ayer en Brasil, no puede ser valorada como un relevo político más en Latinoamérica . Para poder interpretar su importancia quizás convenga analizarla desde tres ángulos diferentes, podríamos decir que ámbitos de carácter geográfico. Empezando, como no podría ser menos, por el propio Brasil.

You May Also Like