” Con los talibanes ser hombre es horrible, pero ser mujer es aún peor”

Con gran pesar, Nordberg sentencia que “Afganistán va a quedar como el gran fracaso de mi generación. Son 20 años borrados de un plumazo y eso es muy descorazonador. Todo se ha acabado, ha caído el telón, vuelven los días oscuros, en cuanto pase un tiempo la gente dejará de hablar del país y nadie se ocupará del futuro de sus niñas. Porque los talibanes no han llegado al poder teniendo que negociar, cediendo, no, han conquistado brutalmente el país entero, del que se sienten dueños y señores”.

E insiste en que cuando los americanos salgan de suelo afgano, todas volverán “a la oscuridad de sus viviendas, sin poder salir de casa no acompañadas… No habrá música, ni tele, ni educación universitaria, y la que haya será religiosa. Les espera una vida miserable y de analfabetismo”, augura.

“Las mujeres se volverán a la oscuridad de sus viviendas, sin poder salir de casa no acompañadas… No habrá música, ni tele, ni educación universitaria, y la que haya será religiosa. Les espera una vida miserable y de analfabetismo”

La periodista sueca Jenny Nordberg es una voz cualificada para explicar la vida de las niñas en Afganistán y los “días oscuros” que les acechan tras la conquista del poder talibán. Nordberg, quien visitó el país varias veces entre 2009 y 2015 para realizar documentales, ha escrito el libro Las niñas clandestinas de Kabul (Capitán Swing) una investigación periodística sobre el fenómeno de las ‘bachaposh’, niñas que crecen aparentando ser niños con el fin de tener unas horas más de juego en la calle, poder hacer deporte o para que sus madres no sean consideradas mujeres fallidas por no haber parido un varón.

You May Also Like