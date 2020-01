Con los pies en la tierra

GRANDES LIGAS.MANUEL CORPAS ESPERA NUEVO CONTRATO DE LOS ROCKIES.

Convertido hoy día en una de las figuras de mayor aceleración hacia el estrellato entre los nuevos talentos latinoamericanos, un Manuel Corpas que no ha olvidado sus raíces y no se vanagloria reconoce que todavía le quedan muchas cosas por aprender para establecerse definitivamente en el béisbol de las Grandes Ligas.

Un Corpas que se elevó este año a un peldaño estelar con tan solo dos años en las Mayores resistió con el mismo temperamento que enfrentó a sus adversarios en el montículo un incesante cuestionamiento de una prensa ávida en conocer las cifras de su nuevo contrato.

De 6.3 pies y 24 años, el larguirucho tirador chilibreño, que en sus ratos libre se dedica a criar conejos y es un fiel devoto del Nazareno, dijo que el dinero no cambia a las personas “y lo más importante es tener fe en Dios y confianza en uno mismo”.

Pero una vez se paró de la mesa principal ayer, en la antesala de una conferencia de prensa, en la que estuvo rodeado de gente con mucho billete, este muchacho humilde y sencillo que sudó la gota gorda en las ligas menores lo único que sí reconoció es que se trata de una buena oferta.

15 MILLONES

Y lo es. Se ha hablado de un posible contrato de 15 millones de dólares, que en opinión de muchos debe estar negociándose en este momento por parte del agente del panameño, el abogado mexicano Benny Quintero.

“Me han dicho algo, pero no puedo decir exactamente qué cifra, cuánto me van a dar. No puedo decir qué va a pasar (en las negociaciones)… seguro que son muchas cosas buenas, pero lo que venga lo aceptaré si nos sirven a mí y a la familia, pero si no conviene habrá que esperar más tiempo”, señaló el lanzador que ayer lució una barba acicalada estilo Rap y unos aretes como los que usan algunas superestrellas dominicanas en las Grandes Ligas.

El relevista, que obtuvo cinco rescates y un triunfo en la postemporada, fue uno de los pilares fundamentales para que los Rockies se consagraran por primera vez siendo campeones de la Liga Nacional y accediendo a la Serie Mundial, la que perdieron por barrida en cuatro partidos ante los Medias Rojas de Boston.

Hasta ahora el derecho se proyecta con luces largas como lanzador en las mayores y se perfila como el cerrador titular de los Rockies.

“Es un buen negocio y estoy seguro que la cifra superará los 14 millones de dólares. Yo creo que ya está hablado y es cuestión de que ambas partes afinen los detalles del convenio y determinen la cantidad de dinero”, indicó el ex grandes ligas Ramón Webster.

Después de todo, se trata de un negocio en el que los Rockies tienen la sartén agarrada por el mango, pues Corpas tendrá que esperar todavía para exigir en el arbitraje salarial un mejor salario.

Fortalece arsenal

El derecho, que debutó en las mayores el 18 de junio del 2006 y al año siguiente se le encargó a mitad de camino la labor de taponero, está consciente de que su carrera apenas comienza y buscará fortalecer su arsenal para la próxima temporada.

“Yo solo cuento con dos lanzamientos y sé que tengo que trabajar para incorporar otras armas a mi repertorio. Estoy empezando y tengo muchas cosas que aprender”, reconoció.

OPINAN LOS ENTENDIDOS

Lo importante en este momento para Corpas es que firme un contrato de tres o cuatro años. La oferta es buena, porque después de eso iría al arbitraje.

Ramón Webster Ex grandes ligas.

Creo que está creciendo en las mayores, pero me parece que debe esperar un poco más. Va a seguir creciendo y podría amarrar un mayor futuro económicamente hablando.

Nicolás Espinosa Agencia EFE

Es una oportunidad grande para este muchacho, sobre todo por el contrato al que puede aspirar. Depende de que su agente, según su habilidad, consiga un buen contrato.

Jorge Amaya Comentarista TV MAX