con la nostalgia también acertarán los Reyes

Los buenos momentos del pasado emocionan y se recuerdan con cariño. La nostalgia acompaña al crecer e influye en la perspectiva adulta, sentimiento al que apela la industria del ocio como refleja el énfasis del cine y la televisión en los 80 y los 90. La tendencia de lo retro también bulle en el terreno de los videojuegos, por lo que los regalos con esa carga simbólica constituyen buenas opciones para cautivar en Reyes a los niños grandes y para que estos revivan esas tardes de consola junto a los jóvenes de la casa.

La SEGA Mega Drive Mini

La nueva versión mini de la mítica Mega Drive (Sega)

El año que acaba de finalizar ha tenido como protagonista retro a la SEGA Mega Drive Mini, la respetuosa réplica cuqui (un 55% más pequeña que la original) de la mítica y añorada consola de 16 bits con la que tantos usuarios se iniciaron en los videojuegos (el autor del artículo es uno de ellos). Salió a la venta en octubre y la caja incluye el dispositivo con 42 juegos, dos mandos de tres botones (con cables, claro), un cable HDMI y otro con conexión USB.

El hecho de que aspectos del diseño como la ranura para meter el cartucho sean decorativos no importuna en absoluto ante la posibilidad de volver a disfrutar de juegos como Sonic, World of Illusion (sí, el de Mickey Mouse y el Pato Donald), Golden Axe, Street Fighter 2, Columns, Tetris, Kid Chameleon y Streets of Rage 2.

PlayStation y Nintendo

Vista de la PlayStation Classic lanzada en 2018 (PlayStation)

La Mega Drive se ha incorporado a un mercado retro y mini en el que, entre otras, figuran la PlayStation Classic (disponible desde 2018) y la Nintendo Classic Mini (2016), fieles en diseño y características a sus respectivos imaginarios.

La primera, recreación compacta de la revolucionaria consola de Sony que ha celebrado su 25 aniversario, permite jugar con 20 propuestas icónicas. Final Fantasy VII, Metal Gear Solid, Tekken 3 y Grand Theft Auto encabezan la lista.

Imagen promocional de la NES (Nintendo)

Por su parte, la segunda, versión de la memorable NES y que permite distintos modos de visualización, volvió en su momento con 30 juegos y con el recorrido que entraña regresar a los orígenes de Super Mario, Donkey Kong o Zelda, sin olvidarse por supuesto del Pac-Man o de Kirby’s Adventure.

Las retroconsolas de TOAD

Imagen promocional de las Time Machine (TOAD)

En lo relativo a retroconsolas cabe resaltar a su vez las propuestas de la empresa asturiana TOAD, las Time Machine, de fabricación artesanal (madera), con 49 emuladores y compatibles con infinidad de videojuegos de recreativas, consolas y microordenadores del periodo 1975-1995.

El pack con ‘Aladdin’ y ‘El rey león’

Si se prefiere seguir en el cauce actual de PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, lo retro también es una opción por el reciente lanzamiento del recopilatorio Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King, con varias versiones (aunque con alguna ausencia) de estos recordados títulos de los 90. Este doble regreso ha coincidido con las recientes adaptaciones cinematográficas de acción real.

Asimismo, en el contexto retro no debería pasarse por alto que uno puede trasladarse a los simpáticos universos del marsupial Crash y del dragón Spyro a través de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy (el pack que incluye esta trilogía y el Crash Team Racing Nitro Fueled salió hace nada para PS4) y Spyro Reignited Trilogy (en septiembre llegó también a Steam).