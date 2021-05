“con la familia” tras el anuncio de su separación

“Lo bonito de todo esto es que él aún sigue con la foto de su familia en el perfil. ¡Aún tiene viva la esperanza, por lo menos él”, escribió alguien en su pared bajo la imagen; “¡hay que sonreír aunque el corazón esté roto! Lo mejor siempre está por venir!”, le recomendó alguien más; “Dios está contigo, no hagas caso a los malos comentarios, lucha por tu hogar y más por tu niña”, fue uno de los comentarios con más me gusta de la pared de Costa.

You May Also Like