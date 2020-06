“Con la distancia de seguridad de ahora es complicado”

“ No veo que podamos platear un servicio ‘low cost’ en el corto espacio de tiempo “, reconoció el ministro. “Ahora mismo, con las distancias de seguridad que se plantean va a ser complicado”, añadió. “Durante un tiempo, en tanto la pandemia no pase al olvido, el uso del transporte será muy distinto al que estábamos acostumbrados “, apuntó Ábalos durante su comparecencia en el Senado.

