Con inundaciones y basura: así recibió Colón a turistas

El presidente de la CCC, Michael Chen detalló: “tenemos la oportunidad de oro para cambiar nuestra provincia. Muchos piensan que NO debemos atraer a turistas por la apariencia de nuestra ciudad; ¿pero si no lo hacemos ahora, entonces, cómo reactivamos la economía? ¿Si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Durante la temporada de cruceros, se espera la llegada de más de 125 embarcaciones con un aproximado de medio millón de turistas en la provincia de Colón. En promedio, 40% de los pasajeros reserva tours y actividades en la iudad de Panama, pero el 60% restante decide explorar y caminar Colón y sus atractivos, tal como lo evidenciamos ayer”.

