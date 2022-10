Con HR de Álvarez en la 9na, Astros sorprenden a Seattle



Houston estuvo en desventaja durante todo el juego tras una mala apertura de Justin Verlander. Pero los Astros, campeones de la División Oeste de la Liga Americana, terminaron imponiéndose al dominicano Julio Rodríguez y a los Marineros, para comenzar con el pie derecho la serie al mejor de cinco partidos.



Los Astros tenían marca de 0-48 en la postemporada abajo por más de una carrera tras ocho ocho inning hasta que Álvarez depositó la pelota en lo profundo de las gradas del jardín derecho para voltear un 7-5 adverso.



Y con su padres cubanos presentes en el estadio.



\”Ha sido el sentimiento más especial que he sentido en mi vida, tenerlos conmigo\”, dijo Álvarez. \”La ciudad de Houston lo estaba esperando también, saben que somos un equipo guerrero\”.



Seattle, que avanzó a los playoffs con un pasaje de comodín, ganaba por 7-5 cuando el novato David Hensley, bateador emergente, se embasó con un out en la novena entrada, gracias a que un lanzamiento del cerrador Paul Sewald le rozó el uniforme.



Sewald ponchó al venezolano José Altuve antes de que el dominicano Jeremy Peña bateara un sencillo al jardín central para poner fin a la labor del taponero.



Servais tomó luego la decisión arriesgada de colocar en la lomita a Ray, quien abrió el juego del sábado en Toronto, en la serie de comodines. Se le encomendó librar un duelo de zurdos ante Álvarez.



Ray ganó el Cy Young el año pasado con los Azulejos, pero había cumplido sólo seis apariciones como relevista en su carrera y jamás había conseguido un salvamento como profesional.



**•** **Boxscore**



Álvarez, quien bateó 37 vuelacercas en la temporada regular, encontró el segundo pitcheo de Ray y la mandó lejos para desatar una celebración con sus padres en las gradas.



Fue el primer jonrón que deja tendido a un equipo en la postemporada frente a otro arriba por más de una carrera. Y fue apenas el segundo en la historia con un equipo a un out de la derrota – el otro fue el impactante batazo de Kirk Gibson que llevó a los Dodgers de Los Ángeles a la victoria sobre los Atléticos de Oakland en el primer duelo de la Serie Mundial de 1988.



Por los Marineros, los dominicanos Julio Rodríguez de 4-2 con tres anotadas y dos impulsadas Carlos Santana de 4-0. El venezolano Eugenio Suárez de 4-2 con una anotada y una remolcada.



Por los Astros, el venezolano José Altuve de 4-0 con una anotada. El dominicano Jeremy Peña de 5-1 con una anotada. Los cubanos Yordan Álvarez de 5-3 con dos anotadas y cinco empujadas, Yuli Gurriel de 4-3 con una anotada y una remolcada, Aledmys Díaz de 1-0. Los puertorriqueños Christian Vázquez de 2-1. 