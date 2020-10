“Con Hitler tuvimos una gran relación”

“Yo seré presidente, no vicepresidente”, respondió Biden, que de este modo se sintió libre para criticar a Trump por haber usado la separación familiar como arma migratoria, una estrategia que ha dejado como secuela que 545 menores no encuentren ahora a sus padres.

“¿Corea del Norte? -se defendió Trump-. No estamos en guerra. Tenemos una buena relación. La gente no lo entiende, tener una buena relación con líderes de otros países es algo bueno”.

A diferencia del amargo primer debate de hace un mes, que dejó para la posteridad el “ ¿Por qué no te callas, hombre?” de Biden a Trump , el de este jueves fue un debate tenso pero clásico y civilizado, que no dejó grandes momentos virales pero sí los fragmentos destacados a continuación.

