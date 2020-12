¡Con estrías! Manelyk presumió muy orgullosa su cuerpo

Esto aplicó en su más reciente publicación, en donde estaba mostrando sus estrías, que si bien no se notan mucho ella se siente orgullosa de portarlas y presumirlas, por ello no se siente menos hermosa de lo que es.

Mane ha tenido la oportunidad como ex integrante del reality show de tener una carrera que no es solamente de influencer, sino también se convirtió en una gran empresaria, y desde hace tiempo incursionó en el cine, ha tenido algunas participaciones en ciertas películas mexicanas, que si bien han sido papeles pequeños han logrado que su nombre sea cada vez más conocido, una de sus actuaciones fue en la película “Veinteañera, soltera y fantástica” al lado de Vadhir Derbéz, Paulina Goto y Natalia Téllez.

