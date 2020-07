Con esta mejora SpaceX podría ahorrar hasta 6 millones de dólares en cada lanzamiento espacial

Las mitades del carenado no tienen ningún sistema propulsor para controlar su aterrizaje como la primera etapa del Falcon 9, en cambio, se desaceleran a través de un paracaídas , lo que significa que hay una mayor dependencia de que los barcos estén posicionados correctamente. Esto implica poder anticipar su caída . Atrapar las mitades usando las redes de los barcos en lugar de recuperarlos del océano -después de un aterrizaje suave y controlado- puede hacerles ahorrar no solo costes, también mucho tiempo, esfuerzo y riesgos para el personal.

Un ejemplo es el propio Falcon 9 : hasta su creación, los cohetes que salían al espacio se convertían en basura espacial , en muchos casos imposible de recuperar y mucho menos de reutilizar. El de SpaceX está diseñado de forma que su primera etapa puede volver a la Tierra tras el lanzamiento, para aterrizar en la plataforma ‘Of Course I Still Love You’ que la compañía tiene en el Océano Atlántico . Hasta la fecha, se han lanzado 87 Falcon 9, se ha conseguido traer de nuevo esa primera etapa del cohete 48 veces y se han reutilizado 33.

