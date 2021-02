¿con cuánto dinero puedo empezar?

Además de estos, otro producto parecido son los ETFs o fondos cotizados, que también tratan de replicar un índice de bolsa, aunque, en este caso, funcionan de una manera similar a las acciones de bolsa , ya que se compran y se venden de una forma similar. Por este motivo, no cuentan con inversión mínima y es posible empezar desde cualquier cantidad. Lo mismo ocurre con la inversión en acciones de bolsa, que tampoco requiere un mínimo. No obstante, en estos casos (tanto en ETFs como en acciones) conviene vigilar las comisiones aplicadas por el bróker, ya que por cada operación de compra este aplicará unos costes determinados.

Invertir con cantidades pequeñas es cada día más fácil y en la actualidad existen diferentes productos a los que es posible acceder para rentabilizar el ahorro evitando comisiones elevadas. Uno de ellos son los fondos indexados , que tratan de replicar el comportamiento de un índice bursátil (como el Ibex35 o el S&P500, por ejemplo). Este tipo de productos, al no necesitar una gran actividad por parte de un equipo gestor, cuentan con comisiones muy reducidas . Además, mucho de ellos no tienen mínimo de inversión o requieren solo una participación, por lo que se puede empezar con muy poco dinero y realizar aportaciones mes a mes.

Además, otro aspecto importante será la capacidad de ahorro con la que se cuenta, ya que no será lo mismo poder invertir, por ejemplo, 1 00 euros al mes que 500 . “Para empezar con un ahorro sistemático, lo primero es plantearse cuál es tu capacidad de ahorro mensual”, explica Ramón Pérez Gimeno, asesor de Nationale Nederlanden. Este asesor financiero también apunta a que será importante el plazo al que se tiene previsto estar invirtiendo, si se va a tener necesidad o no de disponer liquidez intermedia o la rentabilidad que se puede conseguir con el producto elegido. En la misma línea se muestra también Ignacio Becerril , asesor en Banco Mediolanum, quien considera que la cantidad “va a depender de tu capacidad de ahorro, ya que en función de tu objetivo financiero cuentas con varias herramientas que te ayudarán a conseguirlo”.

