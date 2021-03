Con calles vacías y metro atestado, Sao Paulo inicia fuertes restricciones contra la Covid-19

“Aquí en el centro no hay aglomeraciones. Donde yo vivo, en la Freguesia do Ó [noroeste], no vi una sola persona con máscara”, señaló Léo.

Sin salario, sería desalojada por no poder pagar el alquiler de su casa, donde vive con su hija adolescente; y si no va a la empresa, la despiden, cuenta.

Pero “yo tengo que venir a trabajar. Si no vengo, los patrones simplemente me dirían: ‘vete’ (…) Como las cosas están difíciles, sigo aquí”, apuntó Elisa, cuyo nombre fue cambiado para evitar posibles represalias.

