con botones, sin pantalla táctil y con WhatsApp

Lo más interesante de este proyecto, porque sí, todavía es un proyecto que puede verse en la página de Caviar, son sus características físicas: por un lado tenemos un diseño bastante tosco e industrial, con líneas rectas y cortantes , pero por otro lado, vemos cómo se divisa algo que podría considerarse un atraso: un teclado físico como los de antes y una pantalla que tiene toda la pinta que no será táctil , aunque tampoco es que lo necesite. Según los datos arrojados por la propia empresa, el móvil contaría con Android y con la aplicación preinstalada de WhatsApp; la decisión de tener la aplicación instalada de fábrica en el móvil puede indicarnos que a lo mejor no contará con una Play Store como tal o por lo menos no como la conocemos los usuarios de un Android convencional.

