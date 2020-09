Con 16 nuevas defunciones, Panamá alcanza los 104,879 positivos de COVID-19

El viceministro de Seguridad Ivor Pitti, señaló, que en este recorrido se visitaron las provincias de Herrera y Veraguas dándole seguimiento al tema de trazabilidad en el cual, pese a que no ha habido aumentos significativos, podemos controlar el tema del virus tomando en consideración el grado de apertura que se ha realizado a nivel nacional, ya que ahora hay construcciones funcionando y muchas actividades económicas que no lo habían hecho.

