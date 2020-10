Comunidades de Limón exigen agua 24/7

El cierre de la carretera inició antes de las 6:00 a.m. y se reabrió a eso de las 8:00 a.m., con la promesa que el Idaan que va a atender la problemática de la falta de agua en varias comunidades.

Sonia Valdés Rodríguez de 44 años de edad, moradora de la zona, indicó que ellos q uieren agua en sus casas las 24 horas , no e n carros cisternas , sino por sus grifos. Señaló que ellos se vieron obligados a salir a la calle , porque el agua es vital para la vida y el I daan no les da ningún tipo de respuesta.

