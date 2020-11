Comunidades de la comarca Ngäbe Buglé y Veraguas aún no reciben ayuda

El educador Vásquez comentó que hay muchas comunidades en el sector de Valle Bonito, Bilingüe en la comarca Ngäbe Buglé que aún se desconoce cuál es la situación real de las personas porque no se tiene ningún tipo de comunicación ya que todos los ríos están salido del cauce normal y no les permite salir a pedir ayuda. Las lluvias no han cesado en la cordillera y eso mantiene los ríos crecidos dijo el educador.

Decenas de pobladores aún no han recibido la ayuda humanitaria , porque el mal tiempo no permite el traslado de los voluntarios y autoridades a esos puntos para abastecerlos de comida, agua, medicina, ropa , frazadas y cualquier otra atención.

