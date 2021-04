Comunidad educativa del CEBG Miguel Alba realiza vigilia por el plantel

El pasado 23 de abril, miembros del movimiento que lucha por la construcción del plantel, se manifestó en las instalaciones de la a seguradora NASE , pero no han tenido respuestas de lo conversado. En marzo de 2020 se había establecid o un a mes a de negociació n entre el Ministerio de Educación , la aseguradora, la empresa constructora y la comunidad, donde se estableció que la aseguradora realizaría el pago directo a la constructora , pero no ha sido efectivo.

You May Also Like