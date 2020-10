Comunidad de Quebrada Bonita se tiró a la calle cansada de no tener agua

LEE TAMBIÉN: Se acabó la cuarentena dominical y abren playas (con burbuja) Jacinto Lezcano, morador de la comunidad, informó que ellos agotaron todos los diálogos para que el agua le suba a la población , pero no ha sido posible. Indicó que el Instituto de Acuductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan ) siempre les da una información de mejorar la distribución , pero la situación continúa. Agregó Lezcano, que ellos no quieren estar en la calle , pero la situación los obliga para poder tener agua en sus casas. En el punto, el tranque inició de ambas vías , debido a que los paños de ingreso como de salida, están cerrados. Por lo que los conductores que han podido salir del área, han regresado hasta Quebrada López para tomar la autopista Panamá Colón. Solo a yer, martes, dos comunidades se tiraron a las calles reclamando la misma situación.

You May Also Like