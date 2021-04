Comunidad católica celebra la Pascua de Resurrección; Ulloa hace recorrido aéreo

“La pandemia nos ha enseñado a trastocar nuestros valores. Antes estábamos pendientes de muchas cosas. Miren que este bichito [virus] no discrimina a nadie; a rico, a pobre. Y no has hecho descubrir en el medio del encerramiento lo más preciado que tenemos que es la familia”, afirmó el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa.

