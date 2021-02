Comunicadores desmienten a Mi Cultura y J. Dawson, no tienen vínculos con ellos

El ministro del Mi Cultura, Carlos Aguilar y el empresario Jimmy Dawson están el ojo de la tormenta luego de que un medio independiente publicara que este último se adjudicó varios contratos por medio de su empresa Jimmy Dawson Production, cuya totalidad es por 468 mil 717 dólares.

Uno de esos contratos era por 43 mil 870 para que comunicadores promovieran la cultura.

Dawson ante esto, detalló hace días que cumplió con todos los requisitos en los actos públicos y que la información publicada era falsa.

“Todos los actos en los que mi empresa ha sido favorecida han sido actos públicos donde se da la oportunidad no solo a mi empresa, sino a todas las empresas que quieran participar en actos públicos que el portal Panamá Compra sube… “, aseguró Dawson en el programa Cuarto Poder de Telemetro Radio.

Por su parte el ministro Aguilar en la conferencia de prensa de rendición de cuentas realizado hace unos días, no vaciló en catalogar, a los que exigen que se aclare el uso de los fondos públicos de “chismosos que se hacen llamar periodistas y comunicadores”.

Pegaron el grito al cielo… no sabían nada del asunto

Hoy, esta “bomba” siguió, pues varios comunicadores han arremetido contra el Ministerio de Cultura y Jimmy Dawson, pues aparecen sus nombres en una lista de contratos, como promotores de las actividades de Mi Cultura, algo que aseguran es falso, pues no tienen ningún tipo de contacto con esa entidad.

Entre esos está Honorio Vega quien le comentó a un medio de comunciación que procederá legalmente contra Jimmy Dawson y Mi Cultura.

Jaime Chong, conocido como “Bugaman” también negó haber recibido un centavo del mencionado ministerio o Jimmy Dawson.

La periodista Yodalis Bethancourt al enterarse que su nombre se mencionaba no vaciló en exigirle una aclaración al Ministerio de Cultura. “Fue una desagradable sorpresa leer en un diario que mi nombre aparecía en una lista de beneficiarios con contratos de publicidad del Ministerio de Cultura, cosa que es totalmente falso y menos que ese trabajo ya fue realizado, cuando al señor Jimmy Dawson nunca lo he tratado”.

La locutora Didia Gallardo por su parte solicita explicación y respeto a su trayectoria, “Con sorpresa y estupor veo que en la ‘supuesta’ lista de contratados de @jimmydawson02 @miculturapma @carlosaguilarnavarro, aparece en un renglón: La Tarde Espectacular y un tal Ramón Díaz, a quien NO conozco y NO tiene vinculación alguna con este programa, que he conducido por más de 24 años de manera ininterrumpida.

Exijo una explicación y respeto a mi trayectoria.

NIEGO de forma categórica tratos ni contratos ni con el Ministerio de Cultura y muchísimo menos con el señor Jimmy Dawson. DEMANDABLE”.

Oman Innis, sí trabajo

Por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda, en este caso Orman Innis quien publicó un video en su cuenta de Instagram en el que detalla que por años ha trabajado con Dawson. “Tengo 25 años de amistad y 20 años de trabajar con él para promocionar eventos”, aseguró.

Innis se defendió luego de que se divulgó que solo hizo una publicación. “Toda la promoción por la que se me contrató se hizo a través de las ‘stories’, obviamente, la persona que sube el video y que dice que no hice el trabajo, no puede entrar al archivo de las historias, porque no lo puede ver, las historias tienen un periodo de vecimiento”, agrumento.

Agregó: “Sí siento que le debo respeto a ustedes que me conocen, siempre he dicho que mis amigos no necesitan explicaciones y mis enemigos tampoco, porque no me lo van a creer, pero creo que ustedes sí, necesitaba hacer este video para enseñarles que, sí se hizo el trabajo.

Para terminar, quiero decirle si a mí me llaman, porque no es pecado trabajar con el Gobierno, no estoy trabajando con el Gobierno, pero sí con la empresa de Jimmy, pero si me llaman del Ministerio de Cultura o de cualquier otro Ministerio y siento que estoy capacitado para hacerlo y me van a pagar lo que pido, perfecto, porque no voy a regalar mi trabajo. Entonces me llamaron para hacer un trabajo de promoción y yo dije sí, hice un trabajo de promoción y presentador de más de 40 shows, no le veo pecado”, indicó.