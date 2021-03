Comunicado a los cotizantes y jubilados del Seguro Social.

6. Usar los recursos del Sistema Mixto para prolongar la vida del SEBD es igual que trasfundir sangre de un enfermo a otro más enfermo. Si no paramos la hemorragia, ambos programas fenecerán. Y no solo por falta de liquidez, sino porque la causa principal del mal, el crónico déficit que como metástasis cancerosa, crecerá geométricamente, destruyendo toda posibilidad de rescate.

