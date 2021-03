Comunicado a la nación por U.N.C.E.P

Corresponde a El Estado ser garante de estos preceptos y no imponer políticas arbitrarias, ni populistas. Por el contrario, ciudadanos, padres de familia y empresarios esperan de El Estado la promoción de políticas que incentiven mejor educación, más oportunidades para las familias de optar por una oferta educativa particular y se aseguren los puestos de trabajo en el sector, garantizando el alivio que la educación particular ofrece en cobertura e infraestructura al sistema educativo a nivel nacional.

You May Also Like