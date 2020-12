Comprensión lectora: “Un antídoto al caos”

Reflexionar acerca de una lectura, es evaluar el resultado de una considerable extensión del conocimiento, percepción de diversas situaciones complejas desde diferentes puntos de vista y la toma de decisiones acertadas al respecto. No Tener comprensión lectora es cómo vivir en una Torre de Babel. No hay un lenguaje común. La comprensión lectora es un antídoto contra el caos.

Leer no es igual que comprender lo que se lee. Por eso, se habla de analfabetas funcionales. Saben leer mecánicamente. No comprenden lo que leen.

Panamá, se ubica en el puesto número 71 de 79 países de la categoría de habilidad lectora de las pruebas PISA 2018. . El 64% de los alumnos panameños de 15 años, que realizaron la prueba, no pueden identificar la idea principal en un texto. De cada diez alumnos, más de seis no entienden lo que leen. Son datos alarmantes, claro ejemplo de lectura superficial, sin el debido detenimiento, esfuerzo cognitivo y razonamiento crítico necesario.

You May Also Like