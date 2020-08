Compras en línea deben cumplir con publicidad

Ante una situación en la que el producto no corresponde con lo anunciado, tiene algún problema, desperfecto o no funciona para el fin adquirido, presente su reclamo primero ante el agente económico y de no recibir respuesta, proceda a usar los servicios que le ofrece la Acodeco, a través del WhatsApp 6330-3333, para recibir una adecuada orientación sobre su queja.

