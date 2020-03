Comprar licor en horario restringido es posible

10 días más tarde, al cierre de esta edición el cuestionario no había sido respondido, y Perivancictt no atendió a las llamadas telefónicas que le hizo este diario.

Esta vez le pregunto a la cajera por qué no me aplica la ley zanahoria. Su respuesta es que esa ley es para otros supermercados.

En el supermercado Rey intento comprar otra cerveza y la cajera me hace una seña con la mano negándomela y me da la misma razón que expuso su colega de la sucursal de vía España.

Repetimos la operación y tomo una lata de cerveza. La cajera la marca en la máquina y me la vende a las 6:06 a.m. a 54 centésimos.

El decreto fue modificado un año más tarde por el Ministerio de Seguridad Pública que extendió hasta las 3:00 a.m. de lunes a jueves y a las 4:00 a.m. de viernes a domingo el horario para vender licor. El sábado en la madrugada, a la hora en que este diario comenzó el recorrido, ya no estaba permitido el expendio de alcohol.

Esta iniciativa, mejor conocida como la ley zanahoria, fue ejecutada inicialmente por el exalcalde Bosco Vallarino y establece que, de lunes a jueves, los establecimientos comerciales solo pueden vender licor hasta las 2:00 a.m. mientras que de viernes a domingo hasta las 3:00 a.m.

