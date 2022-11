compramos de noche, ‘online’ y sin adelantarse al 25 de noviembre

Respecto al valor de los descuentos versus la expectativa de los compradores, también sabemos que en España somos de los que ven el vaso medio lleno: pensamos que el ahorro real va a estar por encima de lo que imaginamos en una comparativa de 56% vs. 47%, según datos de Black-Friday.Global. Eso sí, las distancias entre el ahorro real y la expectativa no logran que cambiemos el ranking de nuestros productos más deseados, buscados y comprados cada Black Friday: ropa, zapatos, electrónica, libros, cosméticos y perfumes, en este orden . Todo esto nos supone de media un gasto de 210 euros por persona. ¿Crees que será la cantidad que emplearás este año en conseguir tus artículos favoritos del Viernes Negro?

No obstante, el aumento de la actividad de compra no se produce a lo largo de la jornada de forma similar : en España, preferimos comprar para lograr el ahorro entre las 20.00 y las 21.00 horas de la noche; aunque, en comparación con otros países, sí es cierto que distribuimos nuestras incursiones online a lo largo del día de forma más uniforme.

Ahora sí que podemos decir que, con el inicio de noviembre, el Black Friday ya está más cerca . Tenemos todo preparado: desde nuestra wish list con aquellos artículos que nos encantaría encontrar a mejor precio en esta fiesta de descuentos hasta las marcas que debemos mirar sí o sí en busca de buenos porcentajes de rebaja. La expectación ante el Viernes Negro es total este año, puesto que la situación económica general no es muy favorable y, por eso, son muchos los que esperan grandes ofertas con las que conseguir ahorrar sin renunciar a aquello que necesitamos . Y es que, por ejemplo, si necesitamos un ordenador, sabemos que es necesaria cierta inversión, pero que en estas fechas black podemos llegar a ahorrarnos cientos de euros.

