Compra venta de capitales sin ganancia

Por su parte, el artículo 7 de la Ley 208/2021 modifica el artículo 701 a) del CF, establece que el contribuyente que no tenga dentro de su giro ordinario la compraventa de bienes inmuebles, no tendría la obligación automática de liquidar y pagar el 3% de adelanto al ISR sobre el valor catastral o de enajenación del inmueble, sino que previamente puede presentar ante el Fisco una declaración jurada liquidando el total de la ganancia que resulte de la compraventa, restando previamente los gastos de la operación (comisión del corredor, honorarios del abogado, notaría y Registro Público) y que al multiplicarlo por la tasa del 10% se determinará́ el ISR.

Mediante el Decreto Ejecutivo 62/2018, se establece el régimen de ganancias y pérdidas en caso de enajenación de acciones o valores que no generen ganancia de capital, lo que significa que en el caso de una transferencia en la que no haya ganancia de capital, no procede hacer el pago por adelantado del ISR (con tasa del 5%) y mediante el método de retención que realiza el comprador al pagarle al vendedor.

You May Also Like