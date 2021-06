Compra de NG Power es de alto riesgo para el Estado

Bernal aclaró que la energía no va a subir porque el precio del suministro depende del valor del gas y en el 2013 era 60% más caro que hoy día. Eso significa que la compra de ese proyecto por parte del Estado es muy onerosa y no se va a retornar la inversión en el tiempo que se estipula.

Agregó que el gobierno no puede ser socio de ninguna generadora porque tiene que suscribir un contrato que debe ser avalado por la Contraloría General y la Asamblea Nacional, lo cual no se ha hecho.

