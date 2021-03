Compra de la CSS, una controversia constitucional

“Vale la pena resaltar que, a pesar de no haber sido precisos en la formulación de la pregunta realizada con antelación a la licitación, para nosotros fue una sorpresa que la CSS decidiera incluir en la adenda No. 1 los requisitos anteriormente indicados para todos los renglones del Capítulo IV del pliego de cargo que requerían presentar certificado de intercambiabilidad. Las empresas que estamos en esta industria conocemos perfectamente que estos requisitos han sido aplicables a medicamentos de riesgo sanitario alto y no a medicamentos de riesgo sanitario bajo e intermedio, pero el Decreto 95 que reglamenta la Ley 1 de medicamentos unificó los riesgos sanitarios”, dijo a La Prensa Jorge De La Guardia, su director general.

You May Also Like