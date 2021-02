compra común, retrasos, intereses nacionales y filtraciones de las partes

Sí se confirma una de las partes. La UE tenía razón cuando dijo que las plantas del Reino Unido son también distribuidoras para el bloque, por lo que Londres no tiene prioridad sobre la Unión , como dio a entender la compañía en su momento. No hay distinción. Además, hay repetidas menciones a que AstraZeneca hará “el mayor esfuerzo posible” por cumplir con el contrato.

El punto más complejo de todo el calendario ha sido el conflicto con AstraZeneca, que aunque ahora está paralizado, todavía no se ha resuelto del todo. A mediados de enero, la farmacéutica anunció que reduciría en un 60% aproximadamente las entregas a la Unión Europea , y Bruselas pidió explicaciones. Las que dio AstraZeneca no convencieron. Pasaba algo similar con Pfizer, que comunicó retrasos. Pero en su caso los motivos que alegaron sí calmaron las aguas en la Comisión.

El 17 de junio, la Comisión Europea presentó una estrategia europea de vacunas para acelerar el desarrollo, la fabricación y la utilización de vacunas contra el coronavirus. “Una vacuna segura y eficaz es nuestra mejor apuesta para superar la pandemia”, explicaron desde el Ejecutivo comunitario. El acuerdo entre los 27, además, incluye que no se pueden hacer “compras paralelas”. Es decir, los países no pueden ir por libre en la compra.

You May Also Like