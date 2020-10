Complicaciones en el embarazo: la placenta envejecida

No obstante, en algunos casos puede realizarse un seguimiento más habitual para provocar en el parto en el momento en el que la situación empeore. Debemos tener en cuenta que el bebé no está recibiendo los nutrientes y el oxígeno que necesita. Una situación que empeorará .

Puede que en un primer momento la placenta envejecida nos haga pensar en la edad, pero no tiene nada que ver . Que una mujer esté cerca de los 40 años y se quede embarazada, esto no quiere decir que su placenta esté envejecida. Este concepto hace referencia a la evolución y maduración de la placenta.

You May Also Like