Completan segundo ducto en mina colapsada en Utah

No hay noticias de los mineros desde que la mina Crandall Canyon sufrió un desprendimiento en una de sus galerías a primeras horas del lunes. Un micrófono introducido por un túnel de menor diámetro no captó señales d vida y las muestras de aire extraído a través del ducto de 5 centímetros (2 pulgadas) de diámetro detectó poco oxígeno.

You May Also Like