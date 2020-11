Complejo escenario para empresas y trabajadores

Para que un acuerdo de reducción de jornada pueda pactarse mas allá del 31 de diciembre de 2020, sería preciso que el Ejecutivo emita un nuevo decreto, permitiendo esto, o derogando el Decreto No. 101. En este último caso, se aplicaría el Código de Trabajo, que no contempla un plazo máximo, dijo el abogado Jorge Federico Lee.

Elisa Suárez de Goméz, presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede), precisó que preocupa muchísimo la cantidad de empresas que no han podido abrir, las cuales no tendrán oportunidad de llamar a ningún trabajador, independientemente de las medidas que se apliquen en el país.

Si se vieran en la obligación de convocar a todos sus trabajadores suspendidos, las empresas no tendrían otro camino que hacer las respectivas reactivaciones, pero también tendrían que recurrir a despidos. No habría forma de mantener todas las plazas en negocios como hoteles, restaurantes o comercios que facturan apenas un 20% de lo que generaban antes de la pandemia.

